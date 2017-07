De aller fleste har skjønt at med et kredittkort så må man (etter hvert) betale renter, men i søkeprosessen dukker det opp flere begreper som nye søkere stadig grubler over. For hva er egentlig forskjellen på nominell og effektiv rente?

Når man bruker et kredittkort som betalingsmiddel, så benytter man seg av lånte penger. Og hvem vil vel låne bort penger til fremmede, uten å få en liten gevinst for det? Bankens gevinst kommer i form av renter (og gebyrer), men de er faktisk så generøse at de lar deg låne pengene uavkortet så lenge du gjør opp for deg innen rimelig tid – vanligvis opp til 50 dager. Men når rentene begynner å løpe, hvilket tall er det du egentlig skal se etter?

Før- og etter

Den nominelle renten er vanligvis ikke den man ser på når man skal se etter et kredittkort, for den gir ikke et helt reelt bilde på hvor mye du er nødt til å betale med. Dette er en løpende rente som går årlig og settes av banken. Den setter utgangspunktet for den effektive renten, og varierer svært mye fra kredittkort til kredittkort, noe vi skal se litt nærmere på senere i saken.

Hvis du skal sammenligne kredittkort bør du se på den effektive renten. Grunnen til at den kalles for effektiv, er fordi det er denne prosenten du ender opp med å betale. Dette tallet er den nominelle renten, plusset på med gebyrer og kostnader til kortet. For eksempel har de fleste kredittkort et termingebyr som legges til for hver innbetaling du gjør, slik at den effektive renten kan brukes når du skal regne ut hvor mye lånet kommer til å koste deg totalt sett.

Husk å sammenlign

De fleste nettsider som sammenligner ulike kredittkort bruker den effektive renten til å vise forskjellene mellom kortene. Og hvis du ser på tallene, så vil du oppdage at de er svært forskjellige! De billigste kredittkortene på markedet har en effektiv rente som strekker seg ned mot 14 prosent. I motsatt ende finner vi de som krever nærmere 35 prosent i rente – galskap, kaller vi det!

Det er også viktig å bite seg merke i at mange ikke behøver å bekymre seg for renter eller gebyrer i det hele tatt. Gjør opp for deg innen de rentefrie dagene har løpt ut, så slipper du å betale en krone ekstra. Penger spart!