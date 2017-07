Ikano Visa Kredittkort

Kredittkortet Ikano Visa utstedes i samarbeid med Ikano Bank. Kredittkortet er et internasjonalt anerkjent kredittkort som er tilknyttet Visa-systemet, som er en av de ledende aktørene i markedet av korttransaksjoner. Dette innebærer at Ikano Visa kan brukes i over 29 millioner brukssteder og minibanker over hele kloden.

Tjenester

Ikano Visa er et gunstig kredittkort som det koster ingenting å få og handle med. Dette betyr at det er ingen etableringsgebyr og heller ingen gebyr på uttak i både innland og utland. Kredittkortet tilbyr betalingsutsettelse på inntil 9 måneder og du har dessuten muligheten til delbetaling til en svært lav nominell rente. Imidlertid er delbetaling kun mulig for kjøp som er over 2.500 kroner.

For å holde oversikt over forbruket ditt så kan du bruke Min Side som er tilgjengelig hele tiden. For å logge deg inn, så bruker du ganske enkelt BankID.

Hvordan søke?

Kredittkortet er enkelt å søke. Alt du trenger å gjøre er å fylle ut den nettbaserte søknadsskjemaet på Ikano Visa sitt nettsted. Her kan du også velge hvor mye kredittgrense du vil ha. Husk også at du må være 23 år og ha fast inntekt for å kunne søke. I tillegg må også banken kunne stole på din tilbakebetalingsevne, med andre ord så kan du heller ikke ha noen betalingsanmerkninger. Når du søker så vil du også oppleve at Ikano Bank vil utføre en kredittvurdering av deg.

Sperring

Hvis du er uheldig og mister kortet eller blir frastjålet kortet, så kan du kontakte Ikano Visa sin sperringstjeneste. Dette gjør du ved å kontakte kunderservice på telefon: +47 66 85 86 88. Telefontidene er mandag til fredag, fra kl.09.00 til er 18.00.

Avtalevilkår

Kredittkortet har visse bruksbegrensninger på enkelte områder. En av dem er at kredittkortet kan ikke brukes til spill, veddemål og gambling. Dette gjelder tiltross for at spillstedet eller gamblingsnettstedet godtar Ikano Visa som betalingsløsning.

Kilder: http://www.anbefaltekredittkort.net/