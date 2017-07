Kredittkort med reiseforsikring

En av de aller største fordelene med kredittkort er at mange har reiseforsikring inkludert når du bruker kortet som betalingsmiddel. Men hvor mye du er forsikret for, og hvordan du aktiverer forsikringen, varierer fra selskap til selskap. Allikevel er det en svært gunstig måte for familien, som du kan spare minst tusen kroner i året på – bare ved å bruke et annet kort når du betaler for ferien!

Minst halve reisen

En vanlig reiseforsikring i banken dekker ofte hele reisefølget, men kan koste mellom 1000 og 2000 kroner årlig. Ved å bruke et kredittkort som har dette inkludert kan du altså spare denne summen, fordi det koster ikke noe ekstra. Det eneste kravet, i hovedsak, er at du bruker kortet når du skal betale reisen, og minst 50 prosent av reisen må være betalt med det aktuelle kortet for at forsikringen skal være gyldig.

Når du reiser kan det være lurt å ta med deg forsikringsbeviset som du fikk utstedt sammen med kredittkortet. Dette for å bevise for utenlandske autoriteter at du faktisk er forsikret dersom noe skulle skje. Det soleklare rådet er i alle fall – ikke dra uten reiseforsikring, uansett når og hvor! Husk at forsikringen også gjelder innenlands, så dersom det skulle skje noe i det øyeblikket du forlater huset så er du også da forsikret.

Ulike vilkår

Akkurat hva forsikringen dekker, vil variere av kortselskapene. Det som er felles for alle er at den forsikringen du har hos banken i mange tilfeller er noe høyere, men for de aller fleste vil en reiseforsikring fra et kredittkort holde i massevis.

Hvor mange som er beskyttet av forsikringen kan også variere, men det er vanlig at den dekker et mellomstort reisefølge, så lenge du bruker kortet ditt til å betale. Det viktigste er at du setter deg inn i det aktuelle kortets betingelser før du drar på reise. Kun på denne måten kan du slippe å bli overrasket dersom en uheldig situasjon skulle oppstå.

Hvilke kort tilbyr dette?

Å inkludere reiseforsikring har vist seg å være et effektivt lokkemiddel for kredittkortselskapene. Det gjør at stadig flere kredittkort gjør dette, men langt fra alle. Du bør også se på resten av betingelsene dersom du allikevel skal bruke kortet på reise, for enkelte passer langt bedre enn andre. La oss ta et par eksempler.

Kortet Gebyrfri VISA er vår soleklare favoritt når vi skal reise. Kortet har en gunstig reiseforsikring inkludert, men som navnet tilsier er det også gebyrfritt. Det betyr at det ikke koster noe ekstra å gjøre uttak i minibanker, heller ikke i utlandet! På denne måten kan du slippe å ta ut store summer i starten av ferien, noe som er svært utrygt, og heller ta ut penger når det passer seg. Et annet godt alternativ for deg som reiser mye med flyselskapet Norwegian, er kredittkortet fra Bank Norwegian. Dette har også reiseforsikring, samtidig som det gir deg bonuspoeng for alle kjøp du foretar med kortet. Disse kan brukes på flybilletter hos selskapet, så her kan man spare til også neste ferie.