Med et forbrukslån, kredittkort og såkalte «SMS-lån» bare noen tastetrykk unna, har vi nordmenn blitt fristet til å pådra oss gjeld på mange hundre millioner kroner. Det betyr at mange har havnet i gjeldskrisa, og dermed har et nytt marked for «refinansiering» oppstått. Les videre for å lære hvordan du kan spare penger på å samle gjelden din under ett og samme tak.

Det kalles altså refinansiering, og betyr at du forhandler frem en ny og bedre avtale for å spare penger på den gjelden du har oppdratt deg. Du blir ikke kvitt noen gjeld, men du tar opp et nytt lån som har bedre betingelser enn de gamle. Du bruker lånesummen til å betale ned andre forbrukslån, kredittkortgjeld og andre ting du måtte ha utestående.

Hvorfor blir dette billigere, tenker du kanskje? Svaret er enkelt. Nå behøver du bare betale rente- og gebyrkostnader for ett eneste lån, og ikke to-tre stykker. På denne måten vil du bli gjeldsfri raskere, ha bedre kontroll over økonomien og ikke minst spare en god slant med penger – hver eneste måned.

Se på dette eksempelet

I tabellen under illustrerer vi hvor mye du kan spare hver eneste måned på å refinansiere lånet ditt. De tusenlappene du sparer i året kan du for eksempel bruke på å betale ned det nye lånet, som igjen gjør at du blir enda raskere gjeldsfri.

Kredittkort Forbrukslån 1 Forbrukslån 2 Nytt forbrukslån Rentesats 23,9 % 18,0% 16,5% 13,0% Lånt beløp kr 13 000,00 kr 21 500,00 40 000 75 000 Renteutgifter pr.mnd kr 258,00 kr 322,00 550 kr 812kr

Av eksemplet ser du at den gamle gjelden din koster deg i overkant av 1100 kr hver eneste måned, bare i renter og gebyrer. Ved å refinansiere kan du spare nesten 400kr i måneden, noe som med litt enkel hoderegning tilsvarer nesten fem høvdinger i året!

Hvem tilbyr dette?

Den norske banken Telefinans har laget et eget lån tilpasset de som vil refinansiere. Det heter Ryddelånet, og vil være enklere å få tilgang på, selv om du har betalingsanmerkninger og lignende. Lånet har en effektiv rente på 15,80 prosent, som helt sikkert vil gjøre hverdagen din enklere dersom du har flere ubetalte kreditorer. Du kan også sammenligne forskjellige lån uten sikkerhet for å se hvilke som har lavest rente og dermed refinansiere til laveste pris..

Et annet alternativ er OPP Finans, som også har spesialisert seg på å hjelpe de som sliter med gammel gjeld. Her sender du inn en søknad via nettsidene deres, og oppgir hvor mange og størrelsen på lånene du vil kvitte deg med. Hvis du får søknaden innvilget, vil de gi deg et gunstig lån som gjør hverdagen din langt enklere. Til sist kan vi nevne Axo Finans, som har laget en hendig løsning for deg som vil refinansiere. Her kan du sende inn din søknad via nettsidene, så videresendes den til 5 banker. Du kan selv bestemme hvilket tilbud du vil akseptere og slipper å måtte sende søknaden din til mange aktører dersom noen skulle avslå.