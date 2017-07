Vanlige kort-feller

Å skaffe seg et kredittkort er i moderne dager en svært enkel prosess, og nærmest hvem som helst som er over 18 år har via internett enkel tilgang til å bestille ett eller flere kort. Kortet dukker opp i posten og man bruker det gladelig, men det finnes mange feller som er lett å tråkke i, men samtidig minst like lett å unngå.

Gjør opp for deg

Den største utfordringen mange har med kredittkort er at de ikke klarer å gjøre opp for seg innen de rentefrie dagene har løpt ut. For et kredittkort kan være helt gratis å bruke, så lenge man følger «spillereglene». Med det mener vi at man passer på rentefritaket. De fleste kort har en rentefri periode på omkring 50 dager, som begynner den dagen man utfører et kjøp.

Så lenge man betaler tilbake utnyttet kreditt innen denne perioden, betaler man ingenting ekstra for å ha brukt kredittkortet. Med andre ord kan det være en utmerket pengereserve, eller en gunstig måte å samle familiens utgifter på før de betales ned igjen når lønna kommer. Det er naturligvis mulig å betale noen kroner i rente dersom det må til, men den vanligste fella man går i er at man ikke har planlagt denne nedbetalingen. Da kan økonomien plutselig slå seg vrang.

Pass på kredittgrensen

Kortutstederen vil vurdere inntekten din når du søker om kredittkort, og deretter sette en grense på hvor mye du kan bruke i kreditt. Dette gir automatisk en sikkerhet slik at man ikke skal ha tilgang til mer penger enn man tjener, men kanskje har man nylig gått ned i lønn, eller blitt arbeidsledig. Samtidig er det ikke nødvendig å strekke grensen til det ytterste – da blir fristelsen større til å bruke mer av penger man kanskje egentlig ikke har råd til å bruke.

Sammenlign kredittkort

En vanlig felle å gå i er at man tar det første og det (tilsynelatende) beste kredittkortet som dukker opp. Mange har et kort fra banken sin, og det betyr nødvendigvis ikke at de har gode betingelser. Man bør sammenligne kort fra flere ulike tilbydere, for først da vil man se hvor store forskjeller det er på markedet. Enkelte kan ha skyhøy rente og dyre gebyrer, mens andre igjen lar deg spare flere tusenlapper i året.

Flere kredittkort kommer også med bonuser og andre tilleggstjenester som det stort sett alltid vil være lønnsomt å benytte. Bit deg også merke i at enkelte kort har store gebyrer på uttak i minibanker, slik at det sjeldent vil være lønnsomt å ta ut kontanter ved å bruke kortet. Man kan regne med å betale flere hundre kroner i gebyrer på mellomstore beløper.

